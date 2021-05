Lazio, lista lunghissima di diffidati: i calciatori che rischiano di saltare il Parma

Mai come in questo rush finale è importante avere tutti i giocatori a disposizione per raggiungere l'obiettivo. La corsa Champions passa anche dai piedi e dalle giocate dei protagonisti ai quali è difficile rinunciare anche per una singola partita. La rincorsa biancoceleste prosegue da Firenze, dove Inzaghi dovrà fare a meno di Fares, ammonito per la quinta volta in campionato contro il Genoa. Dopo la Fiorentina, Immobile e compagni se la vedranno con il Parma, già retrocesso in Serie B. La Lazio, però, deve fare molta attenzione ai cartellini gialli visto che la lista dei diffidati è lunghissima. Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo e Andreas Pereira sono a rischio. In caso di ammonizione al Franchi salterebbero il match contro i ducali all'Olimpico. Tra le fila del Parma, che domenica ospiterà l'Atalanta, sono 4 i calciatori in diffida: Bani, Bruno Alves, Cornelius e Kurtic.