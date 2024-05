Lazio | Liverani: "Tchaouna? Dipenderà tutto da Tudor. Su chi punterei? Vi dico..."

Fonte: Fabrizio Parascani

Fabio Liverani ha rilasciato una lunga intervista a Radiosei. L'ex calciatore biancoceleste ha espresso il suo parere sul momento della Lazio e sulle mosse futuro in chiave mercato, concludendo con un parere su Tudor. Per quanto concerne il mercato Liverani ha detto la sua su Tchaouna giocatore vicino a vestire la maglia della Lazio. Il tecnico sul giovane trequartista che ha allenato in questa stagione quando era alla Salernitana ha espresso quanto segue:

"Tchaouna è un giocatore forte, giovane. Tecnicamente è bravo, veloce, sa giocare a calcio, vede la porta. E' un profilo sul quale si può lavorare. Sostituire Felipe Anderson? A oggi non può essere la stessa cosa ma è un giocatore che ha 20 anni, quindi secondo me è un giocatore la cui crescita dipenderà dall'allenatore e quanto lui riesca a superare una personalità che è comunque forte ".

Gli è stato chiesto se ritiene Tchaouna adatto al giocatore di Tudor. Liverani ha risposto così: "Giocatore da Tudor? Questo non lo so, non conosco Tudor ma nel suo modulo può giocarsi. Può fare il trequartista dietro la punta, a piede invertito è un giocatore che sa giocare, calcia bene. Ripeto è un giocatore molto interessante che può avere una crescita importante".

Poi ha espresso un parere su Dia, altro giocatore in orbita Lazio che potrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato: "Dia è un giocatore che secondo me era il più forte della rosa. Ha già giocato in Europa e ha qualità molto forti ma anche lui è un giocatore particolare. Io l'ho trovato in una situazione particolare come un giocattolo già rotto per varie vicissitudini ma il primo anno ha fatto la differenza".

Al tecnico è stato chiesto su quali giocatori della Lazio punterebbe per la prossima stagione. Di seguito le sue parole: "Su chi punterei il prossimo anno alla Lazio? I portieri sono forti entrambi, Romagnoli e Gila in difesa. Poi Kamada, Marusic, Guendouzi e Vecino sa centrocampo. Davanti Zaccagni e punterei sulla rivalsa di Ciro. Lazzari? Ci può stare ma per me sulla fascia si può alternare. Ha grande corsa, è utile ma dipenderà dalle scelte dell'allenatore. Un altro attaccante? Lo prenderei però è normale che se riparto con sia Immobile e Castellanos devo andare su un attaccante in grado di giocare anche in coppia con questi due e Dia è uno di questi. Tudor ha fatto vedere che può giocare in modo diverso. Pinamonti e Simeone sono invece uguali a Immobile e Castellano. Un posto per tre può diventare difficile da gestire".

Il tecnico ha chiuso la sua intervista parlando di come organizzare una squadra e andare incontro al tecnico che si sceglie e supportarlo in sede di mercato e durante la stagione. Ecco le sue parole: "Se tu guardi le prime 9/10 squadre in Serie A, non c'è nessun allenatore al primo anno con una squadra. Bisogna capire che quando si sceglie un allenatore questo va supportato, accompagnato e va cercato di accontentarlo. Tutti quelli che sono arrivati a risultati sono 2 anni minimo che allenano in quella squadra. Contratto di Tudor in scadenza? se a ogni difficoltà si mette sulla graticola l'allenatore può esserlo. Per quanto riguarda il giro di allenatori penso che appena si sistemi uno parta un effetto piramide. Io mi sono trovato meglio quando sono arrivato in squadra con un gioco più affine al mio. Costruzione dal basso? Non a priori, la palla la devo tenere più tempo possibile ma vorrei tenerla nella metà campo avversario ma può essere una scelta per capire come ti vengono a prendere. I giocatori però devono essere in grado di leggere i momenti della partita".

