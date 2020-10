Lazio, Lopez: “Ottimo il pareggio con il Bruges, si può passare il girone”

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 é intervenuto l'ex biancoceleste Lopez: "La Lazio è in emergenza ma sono soddisfatto di quanto fatto dalla squadra a Bruges. Mancavano giocatori importanti, con la squadra al completo gli uomini di Inzaghi avrebbero potuto ottenere di più chi è sceso in campo ha messo il cuore. Il punto è buono, serve in determinati momenti anche non perdere: il ruolino di marcia è positivo. Ci sono tutte le condizioni per raggiungere l’obiettivo finale: il girone non è proibitivo, la Lazio ha tutte le carte in regola per giocarsi il passaggio del turno”.