Lazio, Lotito a LSC: "I tifosi devono essere orgogliosi. Abbiamo mandato via..."

Al termine di Lazio - Bologna, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Claudio Lotito dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico. Queste le dichiarazioni del presidente: “Questo spirito ha consentito di intraprendere un percorso diverso basato su entusiasmo e divertimento, convincendo i tifosi, facendogli capire di essere orgogliosi di esser tifosi laziali. Dedichiamo due volte alla settimana trasmissioni per la fondazione, abbiamo iniziato a lavorare per l’Accademy per costruire i futuri giocatori del domani anche dal punto di vista culturale e mentale. Stiamo realizzando anche la scuola e la chiesa, pretendo che vengano coltivati interessi fisici, mentali e spirituali, futuro.

Abbiamo cercato di fare una ristrutturazione partendo da una stabilità di persone che avessero scelto la Lazio come punto di arrivo e che avessero l’orgoglio di appartenere a questo mondo. Non dimenticate che ho rinnovato più della metà della squadra, abbiamo portato a fine corsa le persone troppo appagate e che pensavano di non dover dar più nulla a questo club perché già avevano dato tutto. Abbiamo inserito persone che hanno orgoglio di appartenenza, di stare insieme, voglia di vincere ma anche convincere, di divertire e far divertire, portare entusiasmo. Ci stiamo impegnando, mi sono battuto sempre per far prevalere i valori olimpici, nell’antica Grecia lo sport era al disopra di tutto, si fermavano le guerre. Dobbiamo essere utili, parlo di calcio didascalico, deve insegnare qualcosa, ha grande potere mediatico, coinvolge le persone, ha capacità di penetrare in ambienti e portare un sorriso a persone meno fortunate. Attraverso la propria squadra del cuore possono riacquisire un sorriso, superare le difficoltà della vita quotidiana. La squadra l’ha capito e stanno bene insieme, speriamo di mantenere determinazione, umiltà”.

