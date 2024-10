Lazio, Lotito duro in Senato: "Non capite un capite un c**zo di calcio". Il motivo

Nella giornata di domenica in Senato gli animi non erano più di tanto sereni. Il tema del giorno erano le votazioni in Commissione di Bilancio per il decreto Omibus che propone norme inerenti la cultura e il turismo, così come interventi per la scuola, la semplificazione del processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Pnrr, la stretta antipirateria, il bonus Natale e il bonus Psicologo. Il tutto, però, è stato bloccato dallo stesso presidente della Lazio e senatore per Forza Italia, Claudio Lotito che, secondo quanto riporta La Repubblica, voleva votare anche per portare all'abolizione della norma che prevede la possibilità dell'ingresso dei supporter nel board delle società di calcio (approvata lo scorso anno da Giorgetti). Una possibilità che, dopo essergli stata negata, ha portato alla reazione di Lotito che avrebbe reagito dicendo: "Non capire un cazzo di calcio e di finanza".