Lazio, Lotito torna su Ricci: "Rovella vale cento volte di più e non solo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel lunghissimo discorso tenuto all'evento organizzato dal Lazio Club Montecitorio per celebrare i 125 anni del club, il presidente Lotito è tornato anche sul mercato soffermandosi in particolare sul mancato arrivo di Ricci e sulle critiche ricevute per non aver concluso l'affare. Queste le sue parole: "Sono stato attaccato da tutti in estate quando non ho preso Ricci, ma ho preso Rovella che vale cento volte Ricci e lo dico non solo dal punto di vista sportivo, ma come persona".

