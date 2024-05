Lazio, Maggio mese decisivo: ecco tutti gli appuntamenti - FOTO

Maggio sarà un mese decisivo per la stagione, il campionato terminerà nel weekend del 26 per poi lasciare spazio agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania a partire da giugno. La Lazio avrà quattro gare e 12 punti a disposizione per poter riuscire a conquistare un posto in Europa, magari in Champions. L'obiettivo è proseguire sulla scia di risultati positivi ottenuti nelle ultime tre partite, la prima occasione si presenterà sabato col Monza alle 18 in trasferta. Poi, il 12, arriverà l'Empoli all'Olimpico, a seguire ci sarà il big match con l'Inter a San Siro e infine, il Sassuolo in casa. Date e orari di questi due ultimi incontri però, sono ancora da definire. La società, con un post sui social, ha riassunto così tutti gli impegni.

