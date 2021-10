Lazio, Marchegiani: "A Sarri servono quattro calciatori. Ecco i ruoli mancanti..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Luca Marchegiani ha parlato durante Sky Calcio Club Senza Giacca commentando la dura sconfitta della Lazio a Verona. Secondo l'ex portiere biancoceleste, Maurizio Sarri avrebbe bisogno di qualche ritocco alla rosa per lottare per le prime posizioni. Ecco le sue parole: "Alla Lazio mancano tre o quattro giocatori per competere per l'obiettivo che abbiamo ipotizzato per la Lazio di Sarri. Manca un centrocampista più dinamico di Lucas Leiva, una mezz'ala diversa da quelli che ha. Manca un terzino sinistro di ruolo per riportare Hysaj a sinistra. Mancano alcuni ruoli".