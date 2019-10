Lazio, Marcolin: "Questa squadra è bella e profumata, ma nel calcio serve la cattiveria"

Non ci va leggero Dario Marcolin. L'ex centrocampista della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha analizzato così la sconfitta dei biancocelesti contro il Celtic in Europa League: "Ora la palla passa ai calciatori. Oggi siamo belli, profumati e pettinati bene, ma nel calcio serve la cattiveria. E non è vero che non si allena. Perché se ti rubano il portafoglio, la trovi la cattiveria per correre dietro a chi te l’ha rubato. È solo un fatto di personalità caratteriale: se avesse avuto un Rino Gattuso in squadra, la Lazio avrebbe portato a casa il risultato. Squadra bella, ma non balla e l’allenatore non c’entra nulla. Il tema non è Inzaghi che deve cambiare: sulla partita bisogna solo fargli i complimenti. Deve scattare qualcosa dentro i calciatori, ogni tanto si specchiano nella loro prestazione e nel loro modo di giocare".