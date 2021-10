Lazio - Marsiglia, Sarri ritrova Milik: gli infortuni al ginocchio e l'intuizione su Mertens

Giovedì allo stadio Olimpico si affronteranno Lazio e Marsiglia e Maurizio Sarri ritroverà Arkadius Milik, centravanti che ha allenato al Napoli. L'attaccante polacco arrivò in Campania nell'estate del 2016 per sostituire Gonzalo Higuain su cui Sarri incentrava gran parte del suo gioco. Dopo un ottimo inizio di stagione (4 gol in 7 partite di campionato) Milik fu costretto a fermarsi per il primo dei suoi infortuni al ginocchio. Il suo ko, che si ripetè anche l'anno successivo, convinse Sarri a spostare Mertens nel ruolo di prima punta, scelta che farà le fortune di quella squadra. Nel complesso Milik con l'attuale allenatore della Lazio ha collezionato 40 presenze condite da 14 gol.