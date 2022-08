Lazio, Martini: "C'è un motivo se i tifosi hanno risposto così. La squadra..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La Lazio può vantarsi finalmente di una rosa più italiana. Con i nuovi acquisti, la squadra biancoceleste non solo si è andata a rinforzare ma ha sistemato un parametro che da tempo si voleva raggiungere. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex e campione d'Italia con la Lazio nel 1974, Gigi Martini si è espresso su questo tema: «Avere una squadra con più italiani è importante. Si crea maggiore senso di appartenenza. Attaccamento alla maglia. Bisogna pensare a tutti gli sviluppi. Se due giocatori litigano, è più facile risolvere le tensioni. Maestrelli con noi si preoccupava anche delle nostre vite private, si interessava. Sapeva capirci meglio. Il fatto che tutti parlino la stessa lingua aiuta a registrare meglio i movimenti».

TIFOSI - «Io non penso che sia un caso che i tifosi proprio quest’anno abbiano risposto in maniera così consistente alla campagna abbonamenti. Vendere 25mila tessere è un grande risultato, che non si otteneva da anni». Infine, l'ex biancoceleste ha sottolineato come per Immobile e Lazzari la Lazio è la squadra con la quale hanno ottenuto i risultati più importanti. Non solo, conclude sottolineando che anche se non sono nati laziali, lo sono comunque diventati.