Lazio, Matri e Zaccagni a cena: incontri serali a tinte biancocelesti - FOTO

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Incontro serale a tinte biancocelesti fra Alessandro Matri e Zaccagni. I due erano a cena con Tullio Tinti e Manuel Montipò, agenti della TMP SOCCER, realtà nata nel 2015 dedita alle consulenze sportive. La storia, postata da Matri cita “the new generation meets the old one”, la nuova e la vecchia generazione che discute di calcio.

Matri ha giocato con la Lazio nella sola stagione 2015-2016, aggiudicandosi 31 presenze e 7 reti. Per Zaccagni invece, con la maglia biancoceleste si sta palesando una stagione d’oro, lavorativamente e sentimentalmente parlando. Fresco dell’annuncio della gravidanza della compagna Chiara Nasti, il calciatore lo ha comunicato ai tifosi con la sua esultanza al gol contro lo Spezia (assegnato poi come autorete al portiere ligure Provedel).

TORNA ALLA HOME PAGE