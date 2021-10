Lazio, Milinkovic festeggia i 50 gol in biancoceleste: il video della società

Uno, due, tre, quattro, fino ad arrivare a cinquanta. Sono i gol di Sergej Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio. Da quel colpo di testa in Europa League con il Dnipro datato settembre 2015, alla capocciata contro l'Inter che ha fissato il risultato sul definitivo 3-1. Da sette stagioni il club e i tifosi biancocelesti si godono il Sergente, centrocampista totale che attacca, difende, contrasta, salta nei duelli aerei e imposta il gioco. Ha segnato in tutte le maniere da quando è arrivato nella Capitale, diventando uno dei migliori calciatori in circolazione nel suo ruolo. Punto fermo per Inzaghi e adesso imprescindibile anche per Sarri, la Lazio si tiene stretto il suo numero 21 che continua a dimostrare, giorno dopo giorno, la sua professionalità e il suo valore. La società capitolina ha omaggiato il serbo con un video che raccoglie tutte le sue reti con l'aquila sul petto.