Lazio - Napoli, Immobile: "Partita importante. Dall'andata siamo cresciuti"

Fonte: Lazio Style Channel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio tra una manciata di minuti scenderà in campo contro il Napoli di Spalletti. Maurizio Sarri e i suoi hanno voglia di riscattarsi dopo la debacle dell’andata, e di guadagnare punti per il posto Champions. A pochi minuti dal fischio d’inizio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Ciro Immobile: “Noi ed il Napoli siamo nella stessa condizione fisica e mentale. Sia noi che loro siamo stati eliminati dall’Europa League, il match di questa sera è molto importante per proseguire la striscia positiva in campionato. Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere pronti".

MIGLIORAMENTI - "Nella gara d’andata eravamo reduci dalla trasferta contro la Lokomotiv Mosca, ora siamo cresciuti. Quella serata non siamo scesi in campo, ma oggi vogliamo disputare una prestazione molto diversa. Vado avanti per la mia strada, poi piano piano si raggiungono i vari obiettivi che rimangono nella storia. Per quanto riguarda il presente, l’importante è che la squadra conquisti il risultato”.

Il bomber biancoceleste ha analizzato la sfida anche ai microfoni di Dazn: "Venivo da una settimana di letto. Ho fatto quattro giorni di antibiotico per far passare la febbre. Ci sta un po’ di stanchezza in più degli altri. Ho riposato e ora mi sento bene. Siamo fronti per affrontare il Napoli. All'andata abbiamo avuto una lezione. Il Napoli ha giocato bene e noi non siamo scesi in campo. Siamo cresciuti nel tempo e lo abbiamo dimostrato con il gioco e con i risultati. Ultima partita contro Insigne? Non ci ho pensato. Gli auguro il meglio. L’anno prossimo inizierà una nuova avventura che andrà bene sicuramente".