Lazio, non solo il record di Piola: i numeri impressionanti di Immobile

Atalanta - Lazio del 30 ottobre 2021 passerà alla storia come la partita in cui Ciro Immobile ha uguagliato il record di gol in maglia biancoceleste di Silvio Piola. La 159-esima rete è arrivata a Bergamo, esattamente dove tutto era iniziato il 21 agosto 2016. In totale in Serie A il bomber biancoceleste è a quota 164 gol in 270 gol per una media di 0,61 a partita. Nella graduatoria generale dei bomber all time del campionato italiano, guidata da Piola con 274 gol in 537 partite (senza conteggiare i 43 segnati in Divisione Nazionale), Ciro occupa la 20-esima posizione, mentre tra i giocatori in attività è secondo alle spalle di Quagliarella, che ha 14 reti in più a fronte di un’aggiunta di 241 presenze. Nella top 25 di tutti i tempi Immobile ha la seconda media gol, dietro soltanto a Nordahl (0,77). Numeri impressionanti di un campione indiscutibile. Da sabato nuovo mito della Lazio e del calcio italiano.