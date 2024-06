Lazio, Oddi: "Lasciamo lavorare Baroni, ma la società deve venire incontro ai tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Giancarlo Oddi ha commentato la situazione attuale in casa Lazio, tra le dimissioni di Tudor, l'imminente arrivo di Baroni e la protesta feroce dei tifosi. Queste le sue parole a riguardo: "Io credo che alla fine è il tifoso ad avere ragione. Queste due dimissioni rappresentano un record negativo nella storia biancoceleste. Se ci sono state due dimissioni in tre mesi vuol dire che c’è qualcosa di estremamente negativo all’interno della Lazio. I tifosi hanno bisogno di sapere il perché di questo momento negativo. Anno dopo anno il tifoso sta vedendo solo situazioni che portano a frustrazione e rassegnazione. La società dovrebbe venire in contro in tal senso ai tifosi".

"L’interesse prioritario deve essere quello di trovare una soluzione con la tifoseria: rendendola più partecipe e facendola sentire coinvolta. Se la società lavora bene sulla Lazio squadra, poi la soddisfazione dei tifosi è una conseguenza. Al tifoso interessa fino ad un certo punto dei conti a posto, così si rischia di perdere 40mila abbonati. Prima di criticare Baroni, lasciamolo lavorare. Vista la situazione non era scontato accettasse”.