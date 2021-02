Lazio, ora per la Champions League serve l'impresa: ecco come la squadra di Inzaghi arriverebbe ai quarti

La netta sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League ha ampiamente compromesso il cammino della squadra di Inzaghi nella competizione, soprattutto considerando che l'1-4 è maturato all'Olimpico. Proprio in virtù di questo fatto, per pensare di ribaltare il risultato e arrivare ai quarti la Lazio dovrebbe vincere in casa del Bayern per 4-0, oppure con tre reti di scarto ma segnandone almeno 5 (5-2, 6-3 e così via). Se invece la gara di ritorno dovesse finire in maniera speculare 1-4, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Nulla è ancora deciso in via definitiva, ma servirebbe veramente un'impresa titanica.