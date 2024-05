Lazio, Orlando commenta Tudor: "Per ora ha fatto bene ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Igor Tudor è senza dubbio un allenatore che non le manda a dire e, a dimostrarlo, ci sono le parole pronunciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli. Di fatto il tecnico croato ha difeso dalle critiche il lavoro svolto fino a questo momento: "Da quando sono arrivato la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. Io firmo per i prossimi dieci anni che facciamo percorsi come questo".

Sul tema ha detto la sua anche Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio: "Non mi piacciono queste parole. Ha fatto bene per ora, ma a Monza per esempio ha fatto degli errori a Monza, che possono essergli valsi un posto Champions".