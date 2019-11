Lazio, Pardo: "Biancocelesti una big, più forti del Milan"

Torino in grande crisi, Lazio in ascesa. Il 4-0 maturato allo Stadio Olimpico è frutto di due momenti agli antipodi per le squadre di Mazzari e Inzaghi. I biancocelesti stanno trovando continuità e hanno strapazzato un Toro in affanno, ecco cosa ne pensa il noto giornalista sportivo e voce di DAZN, Pierluigi Pardo: “Mercoledì ho visto malissimo il Torino, anche se va detto la Lazio è una grande squadra" - ha rifertio a Tuttomercatoweb.com - "La sconfitta con i biancocelesti può essere anche inconsciamente legata al derby, ma di certo la squadra di Mazzarri non arriva coi presupposti giusti alla gara con la Juve. Il Toro mi sembra appesantito e scarico”. Pardo ha anche parlato ai microfoni di Radio 24 della prossima sfida della Lazio contro il Milan: "In questo momento la Lazio è più forte del Milan come valori assoluti. Questa è un'anomalia, perché per storia i rossoneri ci si aspetta che siano una squadra che in questo momento non sono. Tutti i suoi problemi sono acuiti dal fatto che si chiami "Milan", ma la rosa a disposizione di Pioli è da sesto/settimo posto".

