Lazio, parla Camolese: "Il Torino gioca in modo diverso. Baroni deve..."

© foto di Federico De Luca

Terza trasferta in una settimana: dopo la Dinamo Kiev ad Amburgo la Lazio affronta il Torino di Vanoli. Ai microfoni di Radiosei il doppio ex Giancarlo Camolese ha presentato la gara soffermandosi sulle qualità di entrambe le squadre. Di seguito le sue parole.

"Torino partito bene, ottime gare a parte quella con il Lecce. Vanoli ha avuto un bell’approccio con l’ambiente, è entrato nella storia di questo club e ha capito cosa desiderano i tifosi. A livello tecnico ha continuato sul solco di Juric cambiando alcune cose. Il campionato è lungo. La Lazio invece ha cambiato molto, è finito un ciclo molto lungo ma adesso ci sono giocatori che si stanno mettendo in mostra. Non è facile per tutti fare prestazioni di alto livello. Bene in coppa, bene anche a Firenze dove non ha raccolto quanto meritava. Il Toro non fa più 1 contro 1 a tutto campo, c’è un po’ più di libertà di pensiero. Baroni lo stimo, è arrivato in una piazza importante come Roma dopo campionati importanti. Ora si trova ad inserire tanti giocatori nuovi, ma anche di qualità. Dia e Noslin mi sembrano molto promettenti. Previsioni? Da una parte le mie radici e dall’altra la Lazio dove ho avuto le soddisfazioni più belle. Alla Lazio ricordo sempre la partita di Napoli, nella stagione dei -9. Il fischio finale, un’emozione impossibile da dimenticare. Domani sarà una bella partita”.