Lazio - Parma, i convocati di D'Aversa: out Kucka e Grassi

Si avvicina la quarta giornata di campionato per la Lazio. Domani sera allo stadio Olimpico i biancocelesti affronteranno il Parma di D'Aversa che ha già comunicato la lista dei convocati per il posticipo domenicale. Presente Karamoh, nonostante la multa rimediata in settimana. Non prenderanno invece parte alla trasferta Kucka e Grassi che hanno svolto per l'intera settimana un lavoro differenziato. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kulusevski, Scozzarella;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.

