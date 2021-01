Lazio - Parma, probabili formazioni: scalpitano Muriqi e Pereira

Torna la Coppa Italia per la Lazio, impegnata negli ottavi di finale contro il Parma allo stadio Olimpico giovedì 21 gennaio. Dopo la vittoria nel derby, Inzaghi concederà un po' di riposo a diversi calciatori, dando una chance da titolare a chi ha giocato meno. In difesa Acerbi potrebbe essere l'unico costretto agli straordinari, a fianco a lui si muoveranno Hoedt e Patric. Possibile riposo sia per Milinkovic che Luis Alberto, oltre a Immobile davanti, anche se i nodi verranno sciolti nel corso della settimana. Fares e Correa in ripresa potrebbero strappare una maglia da titolare. Nei crociati Gagliolo è tornato a lavorare con il gruppo, mentre Balogh, Karamoh, Laurini e Osorio continuano a muoversi a parte. Di seguito le probabili scelte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Iacoponi, Dierckx, Pezzella; Sohm, Hernani, Kucka; Brunetta, Inglese, Gervinho.