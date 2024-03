Lazio, Pedro a LSC: "Vittoria meritata. Tudor ha le idee chiare e..."

Alla fine di Lazio - Juventus, Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la vittoria dell'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni sulla gara: "Vittoria meritata, abbiamo fatto di più di loro. Abbiamo giocato bene e creato tante occasioni: questi tre punti per noi valgono tanto. Io come trequartista? È una posizione su cui abbiamo lavorato tutta la settimana, sono pronto per il mister e sono contento di essere tornato a giocare e di aver aiutato la squadra. Ho avuto buone impressioni sul mister Tudor, ha un'idea molto chiara del modo di giocare. Oggi si è visto tutto di ciò che ci chiede, vuole lavorare forte e ha un bel carattere. Questo ci dà tanto".

"È un momento speciale per me, sono contento per la nascita imminente di mia figlia. Mi mancava da tanto, è bellissimo. Tudor sta lavorando molto bene e con grande intensità, ci vuole molto carichi. Alla fine siamo qui tutti come squadra per aiutarci fino alla fine, poi è il mister che decide chi scende in campo anche se non è importnate. La priorità è vincere, abbiamo festeggiato nello spogliatoio e speriamo di finire bene l'anno".