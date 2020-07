Lazio, pericolo diffidati: cinque giocatori rischiano di saltare il Cagliari

Oltre alla lunga di infortuni, la Lazio deve fare attenzione ai giocatori in diffida. Ci sono 5 giocatori a rischio squalifica. Anche una singola assenza potrebbe essere problematica a causa dei pochi giocatori a disposizione di Inzaghi. Lunedì c’è il match ostico contro la Juventus e sarà importante non perdere ulteriori pezzi. I calciatori in questione sono Acerbi, Lazzari, Bastos, Cataldi e Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano non ci sarà a prescindere dato l’infortunio che lo terra fuori fino a fine stagione. In caso di cartellino giallo con la Juve, i diffidati, salterebbero il match casalingo con il Cagliari di giovedì 23 luglio.