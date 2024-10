Lazio, Petrucci: "Firmo per un punto con la Juve. Pedro? È un jolly che..."

Si conclude la sosta nazionali, i giocatori tornano ad allenarsi con le proprie squadre. Manca poco al ritorno della Serie A e la Lazio giocherà sabato sera a Torino. Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare delle prestazioni della nazionale, di Juventus - Lazio e di alcuni singoli. Ecco le sue parole: "Mi sta piacendo la nazionale, in poco tempo si è voltata pagina dopo l'europeo disastroso. Non era scontato ridare slancio a questa squadra, le prestazioni sono positive. L'obiettivo deve essere arrivare al mondiale. Pedro titolare contro la Juventus? È una possibilità concreta. Baroni ci sta pensando, è un giocatore in forma. Isaksen non sta facendo male ma la fascia destra è il ruolo che non rispetta gli standard alti degli altri. Io lo terrei come jolly a gara in corso, i giocatori che subentrano sono importanti e Pedro è una risorsa in più. Nazionale operaia come la Lazio? Avere qualità significa anche essere una squadra dinamica, che sa come correre e occupare in campo. in tal senso entrambe hanno qualità. Noslin? Cambiare ciò che funziona non ha senso. Baroni sta facendo funzionare le cose, Noslin avrà delle occasioni e si sbloccherà. Firmo per un pari a Torino? Sì, assolutamente. Poi bisogna vedere come arriva, ma è pur sempre la Juventus. Continuare a puntare su Isaksen? C'è un tempo massimo per tutti, ma da quel che so io Baroni e lo staff sono soddisfatti da lui. Lo vorrebbero un po' più continuo all'interno della partita, ma è in crescita. Baroni ci crede molto".