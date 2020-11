Lazio, Piscedda: "Caicedo ora risolutivo, ma non può giocare sempre gli ultimi minuti"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per commentare la gara della Lazio con la Juventus: "Sembra che Caicedo abbia deciso di entrare alla fine e poi segnare. Lui è un giocatore prezioso, non può giocare sempre gli ultimi 10 minuti. In alcune partite è funzionale, per il momento a noi va bene comunque così. Giusto che Muriqi parta dall'inizio perchè deve prendere ancora la giusta forma. Al momento è stazionario, non è sicuramente in crescita. Per la struttura che ha ci vuole tempo, si deve allenare tanto altrimenti non riesci".