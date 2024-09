Lazio, Piscedda: "Castrovilli? Non serve fare polemica, ma vediamolo in Serie A"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ha fatto non poco rumore l'esclusione di Castrovilli dalla lista per l'Europa League. Un'assenza che la società ha giustificato con delle ragioni di tenuta atletica: tre partite in una settimana sono troppe per un calciatore reduce da un infortunio così serio. Nel merito è entrato anche Massimo Piscedda, che ai microfoni di Radio Laziale 88.100 ha detto la sua: "Questo non è il tempo delle polemiche. Se la società ha fatto questo tipo di valutazione avrà le sue ragioni. Giusto che si voglia preservare Castrovilli per farlo giocare in campionato, ma poi mi aspetto di vederlo in campo. Posso essere d'accordo con la scelta, l'importante è che abbia un minutaggio importante in Serie A. Ripeto, non è il momento di fare polemiche, staremo a vedere quello che succederà. Può darsi che abbia ragione la società, inutile fare previsioni".