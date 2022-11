Lazio, Piscedda: "Ieri ottimo primo tempo. Romero neanche in parrocchia..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo la sconfitta contro la Salernitana, ieri sera è stata un'altra serata storta per la Lazio di Maurizio Sarri che, perdendo contro il Feyenoord, è arrivata terza nel girone e retrocessa in Conference League. Nonostante questo, però, c'è chi ha apprezzato la prova dei biancocelesti, ma si aspettava di più da parte dei big, come Milinkovic-Savic. Questo è il è pensiero espresso, ai microfoni di Radiosei, dall'ex calciatore della Lazio Massimo Piscedda:

"La cosa che non mi è piaciuta è il ragazzino (Romero, ndr) che neanche in parrocchia dovrebbe fare quel gesto. La Lazio ha giocato un buonissimo primo tempo, lasciando la partita in bilico. Sfortuna, incertezza da parte del portiere e la gara ha preso una piega diversa. Sento giudizi molto umorali, ma la Lazio ha giocato un buon primo tempo e ha peccato di precisione, non trovando il gol. Arriva terza per i 5 gol presi in Danimarca. In Europa hai preso i gol che non hai rimediato in campionato. Me la prendo sempre con i giocatori più forti e che guadagnano di più. Milinkovic, Zaccagni e gli altri dovevano emergere ieri, prendere per mano gli altri. Ieri hanno passeggiato. Anderson ha fatto un ottima gara, ma ripeto, mi aspetto di più da Sergej".