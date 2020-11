Lazio, Piscedda: "Queste sono le vittorie più belle, la squadra ci crede sempre"

Ai microfoni di Radiosei Piscedda ha commentato la vittoria incredibile ottenuta dalla Lazio sul Torino: "Io alla fine non ci credevo più, non pensavo il Torino si facesse fare due gol in 5 minuti. Sono le vittorie più belle, perchè passi dal dramma sportivo alla gioia. Era già successo a Cagliari, quindi la Lazio sa che può accadere e ci crede fino all'ultimo. Quando le cose si ripetono diventa una caratteristica e ti ci abitui. Certo, sta anche all'avversario: per prendere 2 gol in 5 minuti devi essere ingenuo. In questo campionato ci saranno sorprese, i giocatori vanno in campo tranquilli e senza pressioni non avendo il pubblico".