Lazio, Piscedda: "Senza Champions squadra da rifondare. Inzaghi? Meglio che vada via"

La Lazio viene da un periodo non facile: in campionato non vince da tre partite (l'ultima volta contro la Sampdoria in casa), in più in Champions League contro il Bayern Monaco la prestazione ha lasciato a desiderare. Massimo Piscedda ha analizzato i motivi di tutte queste battute d'arresto, non dimenticandosi del riconoscimento che Immobile ha ricevuto ieri: "Complimenti a Ciro per i successi. Per quanto riguarda il periodo dei biancocelesti domani è una partita sulla carta abbordabile per ripartire. Più che il ko col Bayern è stato peggio quello col Bologna, è stato duro da digerire. Per la lotta Champions tolte le prime tre ci sono quattro squadre per un posto. E ad ognuna dò il 25% di arrivare al quarto posto. Senza Champions? C'è da ringiovanire la squadra, la difesa soprattutto è un po ' datata anche se gli esperti possono far comodo. Quanto ad Inzaghi, e parlo da allenatore sono convinto che ogni tecnico più di quattro anni non deve restare. Anche per lui stesso credo sia opportuno confrontarsi con altre esperienze".