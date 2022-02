Lazio, Poli: "Gara a senso unico, ma il Bologna non..."

La Lazio vince sul Bologna e agguanta il quarto clean sheet consecutivo in campionato. Tra coloro che hanno definito la prestazione della squadra di Maurizio Sarri come risultato di una crescita, dall'altra c'è qualcuno che si schiera in maniera opposta. Si tratta dell'ex calciatore della Lazio e dirigente Fabio Poli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria della Lazio sul Bologna: "Partita a senso unico, la Lazio ha fatto il suo anche se il Bologna non è entrato in partita. Non credo che questa partita possa essere valutata per giudicare la Lazio sul piano mentale o tattico".