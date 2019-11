Lazio, Poli: "Il Sassuolo concede qualcosa, ma guai a sottovalutarlo"

Fabio Poli, ex attaccante biancoceleste, ha presentato le criticità della sfida contro il Sassuolo di domenica. La Lazio avrà delle chance, ma non dovrà comunque sottovalutare la qualità dei neroverdi. Ecco le sue parole ai microfoni ufficiali della società: "Non bisogna affrontare nessuna squadra con sufficienza, la Lazio dovrà mettere in mostra le sue qualità per sconfiggere il Sassuolo. La squadra di Inzaghi deve approcciare ogni partita al meglio, come se incontrasse in ogni giornata una squadra di vertice. I neroversi sono una di quelle formazioni che provano a offrire un calcio propositivo. Hanno grande tenacia ma, per provare a giocare, spesso concedono diverse occasioni agli avversari. Amano gestire il pallone, non lo buttano mai. Al giorno d’oggi tutte le squadre provano a sviluppare le proprie trame di gioco dal portiere: il rovescio della medaglia è che in questo modo si prendono tanti rischi". Infine, Poli ha parlato anche di Immobile: "Ciro sta continuando a segnare con grande regolarità, mi auguro che possa dar seguito a questa striscia positiva. Si può solo continuare ad ammirarlo: Immobile effettua tantissimi movimenti importanti per la squadra, ma è anche agevolato dal tasso tecnico dei suoi compagni. Il gioco della Lazio ne esalta le caratteristiche".

