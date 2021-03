Lazio, Poli: "Non ho più visto la squadra pre lockdown. E dopo il Bayern..."

Momento difficile in casa Lazio. Ad analizzarlo ci ha pensato Fabio Poli, intervenuto ai microfoni di Radiosei: “Sicuramente la Lazio poteva fare molto di più, ma non è l'unica. Solo l’Inter dava maggiori sicurezze, guardando il gruppo è quello che sta un po’ più avanti. Non ha deluso solo la Lazio, penso anche al Napoli di Gattuso. Pensavo che qualcosa di più la squadra di Inzaghi la facesse quest’anno. Non capisco bene quali siano i motivi. Dopo la sconfitta con il Bayern non so casa sia successo. Non si è più vista la Lazio del pre lockdown, anche se qualche segnale di miglioramento nelle ultime partite c’era stato. Poi il tracollo con il Bayern, squadra superiore a tutti, ha tolto tanta fiducia alla squadra. La Lazio rimane una squadra di tantissima qualità, ma senza fiducia si fanno delle figuracce come con il Bologna o come successo contro la Juventus. La sfida con il Crotone? Penso che sia un momento di difficoltà, spero che abbiano parlato allenatore e giocatori. Devono credere nelle loro potenzialità, tornare a giocare come prima, con equilibrio. Grandi errori di Inzaghi non li ho visti, di solito per me la responsabilità è più dei giocatori”.