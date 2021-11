Lazio, presentato un nuovo sponsor: tutti i dettagli

La Lazio ha un nuovo sponsor. Tramite un post pubblicato sui propri canali social, la società biancoceleste ha annunciato la sua collaborazione con Treinitalia Frecciarossa. Un ulteriore incentivo per seguire la Prima Squadra della Capitale in trasferta come sottolineato dal club: "Segui la tua squadra del cuore. Viaggia con @frecciarossaofficial e tifa insieme ai tuoi amici! Se viaggi in gruppi da 3 a 5 persone, con l’offerta INSIEME risparmi fino al 50% di sconto! L’offerta è soggetta a limitazioni".

L'OFFERTA - La nuova offerta prevede un 50% di sconto se viaggi con Frecciarossa in gruppi da 3 a 5 persone: "L'offerta è valida su Frecce, Intercity e Intercity Notte in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard, nelle cuccette e nei vagoni letto. Per acquistarla su questo sito devi selezionare da 3 a 5 passeggeri. L'offerta è non modificabile e non rimborsabile e può essere acquistata fino a 4 giorni prima della partenza".