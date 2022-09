Lazio, prima rete per Leiva con la maglia del Gremio: la gioia sui social

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La seconda vita di Lucas Leiva al Gremio è iniziata nel migliore dei modi. L'ex centrocampista della Lazio oltre a dare un grande apporto al club è riuscito anche a trovare la sua prima marcatura con la maglia celeste della squadra di Porto Alegre. Il mediano ha siglato la marcatura del 2-0 nel match vinto poi per 3-0 contro lo Sport Recife. Un successo che ha portato la formazione al secondo posto nel campionato di Serie B brasiliana alle spalle del Cruzeiro che ormai ha preso il largo. Un gioia indescrivibile per Leiva e la sua famiglia che hanno esternato la loro gioia sui social. Queste le sue parole nel post: "Non ho parole per descrivere questo momento oggi. Semplicemente grazie per la pazienza e il supporto che avete con me. Grazie Grêmio e andiamo avanti".