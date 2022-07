Lazio, primi spunti tattici da Auronzo: Cancellieri vice Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gli acquisti ufficiali del calciomercato della Lazio finora sono due, Marcos Antonio e Matteo Cancellieri. Ad Auronzo di Cadore, in attesa che il brasiliano risolva i problemi con il visto, l'unico volto nuovo del primo giorno di campo è stato quello dell'ex Hellas Verona. Per lui subito una grande responsabilità: sia nell'allenamento mattutino che in quello pomeridiano nella partitella è stato schierato da centravanti, con Ciro Immobile dell'altra parte. Avendo a disposizione tanti esterni (Pedro, Zaccagni, Felipe Anderson, Raul Moro e Luka Romero) Maurizio Sarri ha provato Cancellieri da vice Immobile. Sicuramente è soltanto la scelta del primo giorno di ritiro però l'opzione rimane in piedi, soprattutto se dal calciomercato non arrivasse nessun centravanti. Dal canto suo Cancellieri, che pur di partire subito con i nuovi compagni ha rinunciato a qualche giorno di vacanza in più (ne aveva diritto avendo partecipato al ritiro azzurro), ha subito mostrato le proprie qualità e un mancino molto educato.