Lazio, pronta per il Bayern? Flick: "Siamo i più vincenti"

Sei trofei conquistati su sei disponibili, la stagione del Bayern Monaco è da incorniciare. Lewandowski e compagni hanno impreziosito il loro percorso con la vittoria del Mondiale per Club in finale contro il Tigres di Gignac. I bavaresi faranno rientro in Germania per concentrarsi prima sulla Bundesliga e poi sugli ottavi di Champions League contro la Lazio, in programma il 23 febbraio. Di seguito le parole del tecnico Flick in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri sera: "Congratulazioni alla mia squadra che ha raggiunto un traguardo storico col sesto titolo in un anno. È la stagione più bella e vincente della storia del Bayern. Ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, ma i ragazzi hanno giocato in modo straordinario. Siamo tutti orgogliosi di quel che abbiamo fatto ed è incredibile quello che abbiamo ottenuto”.