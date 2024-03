Lazio, Provedel e il messaggio ai giovani: "Educazione e rispetto, solo così..."

In giornata Ivan Provedel ha preso parte all'evento Junior Tim Cup, torneo riservato alle squadre under 14 degli oratori, per sostenere la lotta al razzismo e alle discriminazioni. Il portiere biancoceleste, a margine dell'incontro, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club esponendosi sul tema. Queste le parole: "L’unica cosa che conta è la gioia dei ragazzi nel praticare uno sport e nello stare insieme. Questa la gioia più grande e il messaggio più grande a fronte di tante discriminazioni. Quanto lo sport può velocizzare il processo di cambiamento? Lo sport e il calcio in particolare sono metafore della vita in modo accelerato, per quanto riguarda le emozioni e le varie dinamiche, e penso che alla base debba esserci l’educazione e il rispetto nel saper stare in squadra e in un collettivo, questo poi si riporta anche nella vita esterna. Solo così si può arrivare a un punto in cui non ci saranno più problemi di questo genere”.

“Il calcio sta perdendo seguaci, bisogna ripartire dagli oratori? Questo è un bellissimo messaggio, vedere i ragazzi che si divertono e he vogliono passare il tempo giocando tra di loro è la cosa più bella. Purtroppo si usano troppo i telefonini che dovrebbero essere buttati e usati solo per telefonare a casa, se c’è bisogno. Vedere questa iniziativa con ragazzi divertirsi e giocare a calcio con un sogno di che hanno un sogno magari di giocare all’olimpico una finale, penso sia bellissimo e che deve riaccendere qualcosa in tutti per riportarli a giocare”.

