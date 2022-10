Lazio, quando Gascoigne fu a un passo dall'Exeter City: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Riavvolgere il nastro fino a 20 anni fa. Paul Gascoigne sarebbe potuto entrare in società con un ruolo di allenatore nell'Exeter City club che oggi milita in Football League One, la terza divisione del calcio inglese. L'ex calciatore di Lazio, Tottenham e Newcastle infatti all'epoca dei fatti si avvicinò al club dopo l'uscita di scena di John Conforth. L'idea di far sedere Gazza sulla panchina dell'Exeter fu in prima battuta di John Russell e Mike Lewis che poi tentarono anche di assumerlo come calciatore.

All'epoca Gascoigne non era ancora sulla via del ritiro, che avverrà nel 2004, e quindi lui e il suo agente rifiutarono l'offerta, di 1.000 sterline a settimana, per puntare a giocare ancora ad alti livelli.