Lazio quasi in Champions League: l’obiettivo è a portata di mano

In attesa di capire quale sarà il futuro della Serie A, è giusto anche fare i conti con la classifica di oggi. La Lazio è seconda, l’obiettivo stagionale di arrivare in Champions League è praticamente al sicuro. Qualora si riprendesse a giocare, ci vorrebbe davvero una maledizione per scivolare al quinto posto. Inzaghi e i suoi hanno un vantaggio di 17 punti sulla Roma. Nell’eventualità di un arrivo a pari merito, si deciderebbe sulla differenza reti generale. Per i biancocelesti è di +37, per i giallorossi +16. Così, è come se ci fossero 18 punti da gestire in 12 partite di campionato. La Roma dovrebbe vincerle tutte, con un bottino da 26 punti e chiudere a quota 81. Alla Lazio basterebbero 19 punti in 12 match per essere sicuri di arrivare quarti. Ma alla fine, potrebbero servirne molti meno. È dal 2007 che la squadra biancoceleste non gioca la Champions, unica partecipazione sotto la gestione Lotito. Ma ora il sogno è più grande in attesa di ripartire.