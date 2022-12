Lazio, quattro anni fa la scomparsa del simbolo Felice Pulici: il ricordo del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Pu-Pu-Pulici per sempre". Così la Lazio ha deciso di ricordare sui propri canali social la leggenda Felice Pulici, scomparso quattro anni fa oggi. Il portierone fu uno degli eroi della sgangherata 'Banda Maestrelli' che nel 1974 vinse lo storico primo scudetto biancoceleste. Attualmente detiene il quarto posto nella classifica all-time dei portieri meno battuti in campionato (606 minuti). Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è stato anche un dirigente laziale, dimostrando sempre l'amore per questi colori. Indimenticabile la storica frase: "La Lazio non è una squadra di calcio. La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che ti sceglie, e come i giovani figli di Sparta attrae a sé solo chi è disposto a soffrire, perché quando c’è la Lazio di mezzo non c’è mai nulla di facile".