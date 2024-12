Lazio, Rambaudi: "Guendouzi deve riposare in Coppa. Ecco chi metterei..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'emergenza a centrocampo c'è e si sente parecchio, ma in Coppa Italia può essere aggirata in quanto possono essere utilizzati anche gli elementi fuori rosa in Serie A, come Basic o Akpa Akpro. In mattinata Roberto Rambaudi è intervenuto a Radiosei e ha espresso quella che è la sua idea sulle prossime sfide contro il Napoli: "Guendouzi ha giocato anche in Nazionale quindi non si è fermato un attimo e giovedì gli va data una partita di riposo. Meglio non rischiare nulla, visto che poi a Napoli non ci sarà Rovella. Dele-Bashiru o Patric vanno messi giovedì, se poi devono giocare domenica in mezzo al campo è bene che prendano confidenza con il ruolo. Secondo me domenica giocherà Dele al posto di Rovella, ed è giusto. Il tecnico ha speso sempre buone parole per il centrocampista".