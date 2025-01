Lazio, Rambaudi: "Persa una battaglia, non la guerra. Isaksen non ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del derby andato in scena domenica sera. Ecco di seguito le sue parole: "Ci siamo impauriti. Ma non dimentichiamo ciò che è stato fatto. Hai concesso 20 minuti a una squadra inferiore a te e com'è capitato in altre partite ci sono stati cali di attenzione, però poi hai fatto una bella partita, ma senza concretizzare. Hai perso una battaglia, ma non la guerra. Finisce lì. Non bisogna staccare l'interruttore, e dopo l'Inter accade spesso. Non si è abituati mentalmente, ma la guerra si può vincere continuando il percorso. Provedel? Ha salvato il salvabile, non ha colpe. Tavares deve migliorare a difendere, non puoi lasciare libera la tua fascia. Sul primo gol Gila deve chiudere, non è colpa di Provedel. Isaksen mi ha deluso a livello caratteriale, non si prende responsabilità. Ha dato di più Tchaouna, seppur sbagliando qualcosa. Il danese ha tecnica, ma non ha quel carattere che serve. Un giocatore di Serie A deve avere entrambe".