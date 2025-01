Lazio, Rambaudi: "Squadra matura. Gila come Chiellini, ma con i piedi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio conquista gli ottavi di finale di Europa League con una giornata di anticipo, una squadra a riuscirci, e rimane in vetta del girone unico, questa volta in solitaria a +3 su Eintracht e Athletic Bilbao. La sfida si è praticamente chiusa nei primi 35 minuti di gioco e Roberto Rambaudi ha commentato così a Radiosei: "Abbiamo visto una Lazio matura, che ha saputo leggere la partita. La gara era contro un avversario forte, che ha sempre subito pochi gol. La Lazio è stata brava ad interpretare la sfida, mantenendo gli stessi principi di gioco e la stessa voglia di fare la partita ma senza essere ultra offensiva.

Importante la gara di Verona per arrivare con l’atteggiamento giusto? Per me quella col Como è stata la chiave di svolta di questo momento. Ora serve fare bene con la Fiorentina per dare seguito a queste prove, soprattutto perché non sarà facile visto anche che non ci sarà Tavares che è un fattore per questa squadra.

Isaksen? E’ stato uno dei migliori, in Europa riesce sempre a fare meglio rispetto alla Serie A. In campionato inconsciamente diventano tutti più tattici.

Gila? Ragiona in modo spagnolo e difende in modo italiano. Difende scappando indietro in maniera straordinaria, ha velocità e tempi. E’ un giocatore forte, per il campionato italiano ma anche a livello europeo. Lo voglio paragonare a Chiellini, ma con i piedi migliori“