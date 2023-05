Lazio, Raul Moro brilla con il Real Oviedo! L'allenatore: "E' eccezionale..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima parte di stagione alla Ternana non è stata il massimo per Raul Moro che, nel corso del mercato di gennaio, ha deciso di tornare in patria per vestire la maglia del Real Oviedo. In Spagna il classe 2002 ha avuto bisogno solo di adattarsi, prima di mettere in mostra grandi prestazioni che lo hanno fatto entrare nelle grazie dell'allenatore. Intervenuto in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Racing, il tecnico Alvaro Cervera ha dedicato bellissime parole proprio per Raul Moro: "Ha trovato una squadra che gioca in un modo che gli permette di brillare. Uno contro uno, contropiedi: sarà felice e io sono contento del giocatore che è ora. È il prototipo di giocatore da fascia che cerco per le mie squadre. Giocatore d'attacco, veloce. Mi piace ed è pericoloso. È anche un ragazzo eccezionale".