Lazio - Real Sociedad, dove vedere il match in tv e in streaming

L'Hellas Verona è già passato, la vittoria per 0-3 al Bentegodi ha ridato le convinzioni che servivano alla Lazio per ripartire, confermandosi almeno per il momento in piena corsa Champions League. Nel frattempo, però, arrivati a fine gennaio torna anche a essere il momento dell'Europa League, degli ultimi impegni della fase a girone unico e, quindi, della sfida di giovedì contro la Real Sociedad, in programma alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, e valida per la 7° giornata. Una partita che per la Lazio di Baroni potrebbe già valere l'accesso agli ottavi della competizione europea e che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.