Lazio, ritiro estivo 2025: Formello in vantaggio. E su Auronzo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina il momento della scelta definitiva della Lazio sul ritiro estivo 2025. Come detto nella serata di venerdì dal presidente Lotito fuori dalla Luiss, rimangono in piedi tre strade: raduno e allenamenti nel centro sportivo di Formello con a seguire tournée all'estero, classica preparazione ad Auronzo di Cadore come avvenuto negli ultimi 17 anni, oppure ritiro in una località montana diversa da quella cadorina. Quest'ultima opzione però è parecchio remota per tempi e modalità di organizzazione (almeno per la prossima estate) e tra le prime due prende sempre più quota la scelta Formello più tournée estere.

Il 31 marzo è fissata la scadenza dell'accordo con Auronzo di Cadore: la Lazio può esercitare l'opzione presente nell'accordo in vigore e in quel caso il ritiro si svolgerebbe sotto le Tre Cime di Lavaredo secondo le modalità consuete. Dopo la fredda accoglienza della scorsa estate e le dichiarazioni che sembravano presagire la fine del rapporto con la Lazio, il sindaco di Auronzo Dario Vecellio nel mese di gennaio ha diffuso una nota in cui si è detto pronto ad abbracciare ancora una volta la famiglia laziale, come da contratto in essere. Da Auronzo però si vocifera che l'atteggiamento conciliante dipenda dal vincolo esistente e che in realtà si speri che la Lazio rimanga a Formello, con l'amministrazione che incasserebbe anche una penale.

Fino a lunedì la palla è in mano alla Lazio, che valuterà tutti gli aspetti in base alle sue esigenze. Il contratto fissa il 31 marzo come data limite, anche se non è escluso che si possa andare oltre e che le parti possano accordarsi a prescindere dal vincolo in essere.

