Lazio - Roma, Cappioli non ha dubbi: "Giallorossi favoriti. Su Inzaghi dico..."

Solo chi ha vissuto il derby della Capitale sa quanto sia alta la posta in palio. Nonostante l'abbia vissuto con i colori sbagliati, Massimiliano Cappioli ha fatto parte della storia recente della sfida tra Lazio e Roma (vincendone solo 2 durante la sua permanenza romana durata 3 anni) e ha voluto raccontare a TMW Radio le sue sensazioni sul match di venerdì: "Ci arriva meglio la Roma, ma quest'anno sarà difficile perché è una stagione complicata per tutti. Spero possa vincere perché è terza e sarebbe un grande risultato. Sfida più interessante? Immobile-Dzeko o Immobile-Mkhitaryan, sperando che i giallorossi facciano un gol in più".

INZAGHI - "Ho sempre detto che sarebbe diventato un top allenatore. Nel derby però comanda il cuore, sarà difficile senza pubblico ma le squadre sono buone, stanno giocando molto bene. Cosa gli è mancato in questa parte di stagione? Ci sono tante cose, visto l'anno che stiamo passando".