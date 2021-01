Lazio - Roma, Fonseca: "Decisivo il primo tempo, i due gol hanno dato fiducia ai biancocelesti"

Una sola squadra in campo all’Olimpico, la Lazio. Roma asfaltata con un netto 3-0 grazie al gol di Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. Al termine del match ai microfoni di Sky, Paulo Fonseca ha analizzato così la partita: "Nei primi minuti siamo entrati bene ma dopo contro una squadra come la Lazio se sbagli è difficile recuperare. I primi due gol hanno dato fiducia a loro, poi non siamo stati bravi ad attaccare, la Lazio si chiude bene ed era difficile rientrare in partita. Lazzari-Ibanez? I due gol sono arrivati da quella parte da due situazioni che non erano di pericolo, Lazzari ha fatto una buona partita. La gara si riassume nel primo tempo e nei due gol che non dovevamo prendere così". Il tecnico giallorosso ha poi proseguito così: "Nel primo gol Ibanez non aveva bisogno di aiuto, anche nel secondo la situazione sembrava sotto controllo. Non è mancato coraggio alla Roma, il primo tempo è stato decisivo. Abbiamo sempre cercato di attaccare ma senza trovare profondità, anche per merito della Lazio che si è chiusa bene. Quando i biancocelesti hanno spazio sono una squadra molto forte in contropiede."



Il tecnico della Roma ha rilasciato anche poche battute in conferenza stampa: "Penso che i primi due gol sono due situazioni dove non si può sbagliare. Soprattutto sul primo la situazione è sotto controllo. Sappiamo che se sbagliamo così con la Lazio poi loro si chiudono bene. Penso che non è stato un problema tattico. Non possiamo sbagliare queste situazioni. Gli obiettivi della Roma restano gli stessi, abbiamo perso tre punti, ma non cambiano".