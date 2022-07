Lazio, Ruggeri: "Il ritiro? I ritmi sono alti, ma essere qui è un sogno"

Fabio Ruggeri, il più giovane biancoceleste ad Auronzo di Cadore, ha raccontato il clima e i ritmi del ritiro pre stagione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Vivere il ritiro di Auronzo di Cadore è un'emozione indescrivibile per i ragazzi della Primavera che hanno meritato di essere aggregati alla prima squadra sotto le tre cime di Lavaredo. Il più piccolo dei baby biancocelesti è il difensore Fabio Ruggeri, classe 2004, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per raccontare come si sente insieme alla Lazio "dei grandi": "Sono contento, emozionato ed entusiasta. Darò il meglio di me e poi tireremo le somme di questo ritiro. Sarri chiede attenzione sulla fase difensiva e di orientarci bene con il corpo. Ruberò dettagli ai difensori più grandi in questi giorni ma continuerò a farlo anche in futuro. Radu è uno dei tanti che aiuta ad integrarci nel gruppo, come Lazzari e Bertini. Ci dà tanti consigli. Spero di mettercela qui tutta ad Auronzo per far vedere le mie qualità. Vorrei fare una grande stagione per vedere il futuro cosa mi riserva. I ritmi del ritiro sono alti, ma è un sogno che ho fin da bambino ed è una sensazione straordinaria essere qui. Il comportamento qui è importante. Bisogna entrare in punta di piedi e avere il massimo rispetto di tutti, soprattutto quando sei insieme alla prima squadra".